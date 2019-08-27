Ters şeride girdi, sürücülerin canını hiçe saydı

Haber Kıbrıs-Özel

Lefkoşa’da tek yön olan Abdi İpekçi Caddesi’ne tersten giren kadın sürücü, o sırada anayolu kullanan sürücülerin canını tehlikeye attı. Bugün sabah saat 02.15 sıralarında Heybe Restoran’ın olduğu caddeye Asal Şube yönünden giren alkollü sürücü tehlike saçtı.

RR 921 plakalı araç sürücü, çevredeki birçok vatandaşın uyarısına rağmen ilerlemeye devam etti. O sırada Merkez Bankası istikametinden ilerleyen araçlar ile yüz yüze gelen araç sürücüsü duruma aldırış etmeden ilerledi.

Kısa süre sonra aracı ile duran kadının yanına bölgedeki vatandaşlar koşarak uyarıda bulundu. Aşırı alkollü olduğu belirtilen kadın hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam etti.