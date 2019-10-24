Ters şeritten çembere girdi!

Haber Kıbrıs-Özel

Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde bulunan çembere sorumsuz bir şoför ters şeritten girdi. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan vatandaşlar NJ 233 plakalı aracı süren şoförün bölgede hizmet veren bir marketten alışveriş yaptıktan sonra Reis Süpermarket yönüne doğru ilerlemek yerine ters şeritten Yarim çemberine girdiğini aktardı. Sorumsuz şoförün bölgedekilerin tepkisine aldırmadığını aktaran vatandaşlar polisin biran önce devreye girmesi gerektiğini belirtti. Vatandaşlar olayın bu sabah saat 02.00 sıralarında olduğunu kaydederek polisin bölgedeki güvenlik kameralarından sürücüyü tespit edebileceğini aktardı.

24/10/2019 15:36