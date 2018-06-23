Tescillendiler

BTM 2.Ligi 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. grupların 7, 8, 9 ve 10’uncu hafta maçları ile; KKTCELL Kadınlar Ligi Play Out ve Play Off hafta maçları tescil edildi.

A- BTM 2. Liglerini gruplarında ilk sırada tamamlayan ve Play Off oynama hakkı elde eden takımlar,

BTM2. Lig 1. grubu1’incisi Karadeniz 61 SK.

BTM2. Lig 2. grubu 1’incisi Mutluyaka HSK.

BTM2. Lig 3. grubu 1’incisi Türkmenköy Aydın SK.

BTM2. Lig 4. grubu 1’incisi Gülgün Süt Düzova SK.

BTM2. Lig 5. grubu 1’incisi Dikmengücü SK.

BTM2. Lig 6. grubu 1’incisi Zümrütköy SK.

B- BTM 2. Liglerini gruplarında son sırada bitiren ve 2018-2019 futbol sezonunda BTM liglerine katılamayacak olan takımlar,

BTM2. Lig 1. grubu son sırada tamamlayan Yarköy SK.

BTM2. Lig 2. grubu son sırada tamamlayan Güvercinlik İYSK.

BTM2. Lig 3. grubu son sırada tamamlayan Kırıkkale SK.

BTM2. Lig 4. grubu son sırada tamamlayan takımı daha sonra açıklanacaktır.

BTM2. Lig 5. grubu son sırada tamamlayan Alayköy ÇSK.

BTM2. Lig 6. grubu son sırada tamamlayan Serhatköy SK.

2.2017-2018 Sezonu KKTCELL Kadınlar Ligi Play Off grubu sonucu Akdeniz Spor Birligi SK.’nın şampiyon olarak tescil edilmesine karar verildi.

Kaynak: BRTK