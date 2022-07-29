Tescilli milyarder Rihanna güzellik imparatorluğunu genişletiyor

Müzisyen kimliğinin yanı sıra milyarder bir girişimci olarak da adından sıkça söz ettiren Rihanna, güzellik sektöründeki hakimiyetini genişletiyor.

MARKA BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Şarkıcının şirketi Roraj Trade, LLC “Fenty Hair" markası için 15 Temmuz'da patent başvurusunda bulundu.

SAÇ AKSESUARLARI SUNUYOR

Yakın zamanda rapçi ASAP Rocky ile ilk çocuğunu kucağına alan şarkıcının yeni markası Fenty Hair, saç bantları, saç maşaları, peruklar, kurdeleler, tokalar ve saç eklemeleri gibi pek çok aksesuar sunacak.

Şarkıcının yeni markası için heyecanlanan hayranları, sosyal medya paylaşımlarında Fenty Hair'i sabırsızlıkla beklediklerini ve ürünlerin kısa sürede tükeneceğinden emin olduklarını belirtti.

3 MARKASI DAHA VAR

Milyarder şarkıcının, kozmetik ürünleriyle öne çıkan Fenty Beauty, cilt bakım ürünlerinin yer aldığı Fenty Skin ve iç giyim kıyafetleri üreten Savage X Fenty markaları bulunuyor.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ ZİRVEDE

Yıldız şarkıcı Rihanna 1,4 milyar dolarlık servetiyle üst üste üçüncü kez Amerika'nın en genç kendi servetini kendi yaratan kadını olmuştu.

Listenin 40 yaş altı tek milyarderi olarak Rihanna'nın 1,4 milyar dolarlık servetinin bir kısmı müzik kariyerinden bir diğer kısmı da Fenty Beauty, Fenty Skin ve Savage X Fenty olmak üzere üç perakende şirketinden geliyor.

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29/07/2022 15:04