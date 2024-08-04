Teşekkürler buse

Kıbrıslı Türk atlet Buse Savaşkan, Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar Yüksek Atlama Finali’nde 1.91'lik atlayışını üç hakkında başarıyla geçemedi. Ve elendi. Savaşkan 1.86m'lik atlayışını ikinci hakkında başarıyla geçmişti.

Savaşkan, finalde bizleri temsil ederek gururlandırdı

Ayrıca Savaşkan, 2 Ağustos Cuma günü ilk iki atlayışında 1.83 metreyi ve 1.88 metreyi başarıyla geçtikten sonra, 1.92 metreyi de ikinci denemesinde aştı. Bu başarısıyla Buse Savaşkan, ilk 12'ye girerek Paris Olimpiyatları’nda finale yükselme hakkı kazanmıştı