''Teşgilat-Minalayalar Zamanı'' adlı film gösterimi yarın Ankara'da yapılacak

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08/11/2024

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''Teşgilat-Minalayalar Zamanı'' adlı film gösterimi yarın Ankara'da yapılacak

 “Teşgilat-Minalayalar Zamanı” adlı uzun metrajlı film gösterimi yarın Ankara'da yapılacak.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği'nden verilen bilgiye göre Çankaya Belediyesine ait Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yer alacak film gösterimi saat 19.00'da başlayacak.

Yönetmenliğini Ahmet Eray Gündoğmuş, hikâye ve senaryo yazarlığını Erşen Ummanel’in üstlendiği film ‘Muratağa, Atlılar, Sandallar Katliamı ve 1974 yazını çocukların gözünden anlatıyor.

Filmde Mormenekşe ve civar köylerden gönüllü, amatör oyuncular rol alıyor.

08/11/2024 13:23
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TAGS: Teşgilat-Minalayalar Zamanı, film gösterimi
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