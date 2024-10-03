Tesla 27 binden fazla aracını geri çağırıyor: İşte nedeni!

Tesla'nın 27 binden fazla Cybertruck aracını geri çağrılmasının nedeni geri dönüş kamerasındaki görüntülerin gecikmeli iletilmesi olarak açıklandı.

Yetkililer, bu durumun sürücünün görüşünü olumsuz etkileyerek kaza riskini artırabileceğini belirtti.

GERİ ÇAĞIRMANIN NEDENİ:

Tesla temsilcileri tarafından, etkilenen araçların sisteminin kapanmadan yeniden başlatılma komutu aldığını ve bu durumun geri görüş görüntüsünün ekranda gecikmelere yol açtığı ifade edildi.

Temsilciler tarafından yapılan açıklamada, sorunun bir yazılım güncellemesi ile giderileceği vurgulandı.

DAHA ÖNCE DE GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Öte yandan, Tesla daha önce de Cybertruck modellerini geri çağırmıştı. Şirket, geri vitese geçildiğinde görüntünün iki saniye içinde belirmeyebileceğini ve geri görüş kamerası ekranının altı ila sekiz saniye boyunca boş kalabileceğini de açıkladı. Ayrıca, bu yılın başlarında silecekler ve dış kaplama ile ilgili sorunlar nedeniyle ABD'deki birçok Cybertruck modelini geri çağırdığına dikkat çekti.