Tesla 300 binden fazla aracını geri çağırıyor

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) gönderilen belgeye göre, şu ana kadar sorun nedeniyle herhangi bir kaza veya yaralanma bildirilmedi, ancak Tesla, aracın arka lambalarının çalışmadığını iddia eden birkaç müşteri şikayeti aldı.

Şirketin sorunu düzeltmek için kablosuz bir güncelleme sağlamaya karar verdiği bildirildi.

Geri çağırma, 2023 Tesla Model 3 ve 2020-2023 Model Y otomobillerini etkileyecek.

Bu haftanın başlarında Tesla, ön yolcu yan hava yastığında yanlış şekilde şişebilen potansiyel bir sorun nedeniyle yaklaşık 30 bin Model X arabayı geri çağırdı.

Bu, Tesla hisselerini Cuma günü yaklaşık yüzde 3 düşerek yaklaşık iki yılın en düşük seviyesine indirdi.

Bundan önce, hidrolik direksiyon desteğinin kaybı nedeniyle yaklaşık 40 bin Model S ve Model X otomobili de geri çağırdı.

NHTSA verilerine göre, Tesla, 2022'de şimdiye kadar yaklaşık 3,7 milyon aracı etkileyen 19 geri çağırma duyurusu yaptı.

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21/11/2022 08:20