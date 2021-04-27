Tesla Bitcoin’den 100 milyon dolar kâr elde etti

Tesla, şubat ayında aldığı 1.5 milyarlık Bitcoin ile dikkatleri üzerine çekmiş, böylece Bitcoin’in de değerini birden artırmıştı. Geçtiğimiz ay ise firma Bitcoin ile otomobillerinin satın alınabileceğini açıkladı.

Son birkaç hafta içerisinde ise Tesla tarafından atılan adımlar ve yatırıcının Bitcoin alması, sanal paranın değerini birden arttırdı.

2021 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıklayan marka, Bitcoin’deki pozisyonunu yüzde 10 azalttığını kabul etti. Son çeyrekte marka 272 milyon dolarlık Bitcoin satışından 101 milyon dolar kâr elde etti.

Marka ilk çeyreğin sonunda sadece Bitcoin olduğuna inanılan 1.331 milyar dolar değerinde dijital varlığa sahip olduğunu açıkladı.

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27/04/2021 15:26