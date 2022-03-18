Tesla çalışanı, YouTube’da Model 3’ün videolarını paylaşınca işinden oldu

Bir Tesla çalışanı, yayınladığı YouTube videoları yüzünden kovulduğunu iddia ediyor. John Bernal, sadece Tesla çalışanı değil, aynı zamanda bir otomobil tutkunu ve YouTube’da videolar yayınlıyor. Bernal, son olarak kendine ait olan 42 bin Euro’luk Model 3’ün bir videosunu yayınlıyor ancak bu video Elon Musk’ı sinirlendiriyor ve Tesla politikalarına karşı geldiği söylenerek işten çıkarılıyor.

John Bernal, 2020’den beri çalıştığı Tesla’dan kovulmasının sebebinin YouTube olduğunu iddia ediyor. Bernal, CNBC’ye kovulmasıyla ilgili yazılı olarak herhangi bir neden belirtilmediğini ancak yöneticilerinin kendisine YouTube kanalının bir çıkar çatışmasına neden olduğunu ve Tesla politikasını çiğnediğini söylediğini iddia etti.

KENDİ KENDİNE SÜRÜŞ MODUNDA KAZA YAPTI

‘Tesla Full Self Driving Crash’ başlıklı video, Bernal ve arkadaşını Tesla’yı San Francisco’da sürerken gösteriyor. Sağa dönüş yaparken araç aniden yoldan çıkıp direklere doğru çarpıyor. Videoda şu sözler geçiyor:

“Direğe çarptık, tam burada tamponumun altında izler olduğunu görebilirsiniz. Tam kendi kendine sürüş modundayken gerçekten bir cisme çarpmak benim için bir ilk.”

60 VİDEODAN 10’U HATALARI GÖSTERİYOR

Bernal, ilk olarak Ağustos 2020’de Tesla için çalışmaya başladı. Tesla’nın potansiyel olarak hayat kurtaran teknolojisine hayran kaldığını söyleyen Bernal, aynı zamanda bir araba tutkunu olduğunu belirtiyor.

Kovulmasına ve Tam kendi kendine sürüş modu yazılımına erişimini kaybetmesine rağmen Bernal, “Hâlâ Tesla’yı, araç güvenliğini ve hataları bulma ve düzeltmeyi önemsiyorum” diyor. CNBC’nin haberine göre, Bernal’in 60 videosundan sadece 10’u FSD betasında kusurları ortaya çıkarıyor.

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18/03/2022 11:02