Tesla Cybertruck: 61 bin dolarlık aracın satışı Perşembe günü başlıyor

Tesla CEO'su Elon Musk'ın "radikal" bir ürün diye nitelediği Cybertruck adlı elektrikli pikabın satışları Perşembe günü başlayacak.

Musk'ın yatırımcı beklentilerini yumuşatmasının ardından uzun süredir ertelenen ve çok konuşulan aracın 60 bin 990 dolardan satışa sunulması bekleniyor.

Bu, 2019'da lanse edildiği fiyatın neredeyse iki katı.

Tesla'nın yaklaşık dört yıldır çıkardığı ilk yeni model olan Cybertruck, şirketin yenilikçi araç üreticisi olarak sahip olduğu itibar açısından kritik önem taşıyor

Kamyon parlak paslanmaz çelikten yapılmış ve çok az kıvrımı var.

Musk, aracın kısmen 1977 yapımı James Bond filmi The Spy Who Loved Me'de denizaltıya dönüşen bir arabadan esinlendiğini söylüyor.

ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte Musk, kalabalığın alkışları arasında bir Cybertruck'ı sahneye sürdü ve daha sonra onlarca müşteriye araçlarını teslim etti.

Reuters'ın aktardığına göre Musk, "Sonunda gelecek, gelecek gibi görünecek" diye konuştu ve Cybertruck'ın bir Porsche 911'i çektiği ve kısa bir yarışta benzinle çalışan başka bir 911'i yendiği videoyu gösterdi.

Musk etkinlikte araç türlerinin fiyatlarını açıklamadı, ancak Tesla'nın web sitesi en yüksek performanslı varyant olan "Cyberbeast" ve bir diğer türünün yaklaşık 100 bin dolar ve 80 bin dolar fiyatlarıyla satılacağını gösteriyor.

Bunlar önümüzdeki yıl satışa sunulacak.

2019'da yapılan tanıtımda yeni aracın camları kırılmış, Musk sahnede zor anlar yaşamıştı

Aracın arkadan çekişli versiyonu yaklaşık 61 bin dolarlık satış fiyatıyla 2025’te piyasaya çıkacak.

Pikabın tanıtımından önce, Çarşamba günü Amerikan New York Times gazetesine küfürlerle bezeli bir röportaj veren Musk basının dikkatini farklı bir konuya daha çekti.

Musk Yahudi karşıtı yorumlarını gerekçe göstererek sosyal medya platformu X’i terk eden reklam verenlere küfretti. Kendisini sevmeyen müşterilerin Tesla elektrikli araçları dahil ürünlerini kalitesine göre değerlendirmeleri gerektiğini de söyledi.

2019’da Musk, pikabın 40 bin dolar fiyattan satışa çıkacağını ve en üst modelin tek bir şarjda yaklaşık 805 km yolculuk yapabileceğini söylemişti.

Milyarder girişimci Tesla’nın 2025 yılında kabaca 250 bin Cybertruck üretecek seviyeye gelebileceğini iddia etmişti. Ancak aracın ilk teslimat tarihi başlangıçta öngörülen sürece göre iki yıl gecikti.

Musk, Tesla’nın Cybertruck’ın yeni teknoloji ve tasarımı nedeniyle "hacimli üretime ulaşmak konusunda devasa zorluklarla" yüzleştiğini söyledi.

Uzmanlara göre Cybertruck’ın yeni gövde malzemesi ve sıra dışı, zamanın ötesindeki tarzı imalatta ek maliyet ve karmaşıklıklara neden oluyor. Buna ek olarak fayda odaklı geleneksel pikap müşterilerini yabancılaştırma riski de var.

2019 yılındaki tanıtımı sırasında Tesla’nın Tasarım Şefi, Franz von Holzhausen pikabın kırılmaz "zırhlı camdan" yapılmış penceresini gösterirken metal bir top kullanmış ve cam beklenmedik bir şekilde tuzla buz olmuştu.

2019'da Tesla CEO'su Elon Musk, tanıtımını yaptığı Cybertruck adlı yeni aracın tanıtım sırasında camların kırılması nedeniyle sahnede zor anlar yaşamıştı

Rakipler kim?

Elon Musk birkaç yıl önce, eğer insanlar fütüristik Cybertruck tasarımını beğenmezse, Tesla’nın "normal görünümlü bir pikap inşa edebileceğini" söylemişti.

Son dönemdeki konuşmalarında ve verdiği röportajlarda, modelin yenilendiğini vurgulamıştı.

Otomobil danışmanlık firması The Carlab’in Müdürü Eric Noble, "Cybertruck’ın en büyük sorunu, aslında pikap kullanıcıları için tasarlanmamış olması" diyor. Ford F-150 pikaplarını işaret ederek "R veya F serilerinden daha dar bir görünümü olacak" sözlerini ekliyor.

Planlananın iki yıl gerisinde kalan Cybertruck, Ford’un F-150 Lightning’i, Rivian Otomotiv’in R1T’si ve General Motors’un Hummer EV’siyle rekabet edeceği bir pikap pazarına giriyor.

R1T’nin satış fiyatı 73 bin dolardan başlarken F-150’ler için bu 50 bin dolar. Daha geniş ve güçlü Hummer EV ise 96 bin dolardan fazlaya satılıyor.

Cybertruck için bir milyondan fazla kişi 100 dolar depozito vererek rezervasyon yaptırmıştı.

Analist ve danışman AutoPacific’ten Paul Waatti, SUV’lerden daha küçük bir kitleye hitap etmekle birlikte şaşırtıcı şekilde iyi satacağını düşündüğünü söylüyor.