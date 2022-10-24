Tesla, daha ucuz bir model için çalışıyor

Tesla CEO'su Elon Musk, Model 3/Y platformunun yarı fiyatına olacak yeni bir elektrikli otomobil platformu üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

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24/10/2022

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Tesla, daha ucuz bir model için çalışıyor

Elon Musk yıllardır daha ucuz bir Tesla modeli üretmekten bahsediyor, ancak enflasyon, elektrikli arabalara olan yüksek talep ve tedarik sorunları, bunun yerine fiyatların yükselmesine neden oluyor. 

Tesla mühendislerinin daha önce 25 bin dolarlık bir araç üzerinde çalışacağı duyurulsa da odak noktasının Optimus adı verilen robota ve Model Y'nin üretiminin artırılmasına kaydırılması bu sürecin önüne geçti. 

DAHA UCUZ TESLA İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Musk, son yaptığı açıklamada bunun hala planları dahilinde olduğunu belirtti ve Tesla mühendislerinin daha ucuz bir platform üzerinde çalışmaya yoğunlaşacağını duyurdu. 

Elon Musk, "Cybertrucks ve Semi için mühendislik işimiz bitti. Dolayısıyla, üzerinde çalıştığımız şey, muhtemelen 3 ve Y platformunun maliyetinin yaklaşık yarısı olacak olan yeni nesil araç. Açık olmak gerekirse, daha küçük ve uygun fiyatlı olacak" dedi. 

Tesla'nın Model 3'ü ABD'de şu anda 47 bin dolardan satılıyor. 

24/10/2022 11:03
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TAGS: Tesla, musk
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