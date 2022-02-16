Tesla, gaz sesi çıkaran 500 binden fazla otomobilini geri çağırdı

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla, sürücülerin araçları aracılığıyla "kuzu meleme"si veya" gaz çıkarma" gibi sıradışı sesler çalmalarına olanak tanıyan Boombox özelliği nedeniyle, ABD’de 500 binden fazla aracı geri çağırdı. Söz konusu seslerin yayaların güvenliğini tehlikeye attığı açıklandı. Musk ise yasağa "eğlence polisleri" şeklinde tepki verdi.

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16/02/2022

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Tesla, gaz sesi çıkaran 500 binden fazla otomobilini geri çağırdı

Tesla'nın başı araçlarının çeşitli garip sesler çıkarmalarını sağlayan Boombox özelliği nedeniyle dertte.

Boombox özelliği, otomobil hareket halindeyken sürücülerin harici bir hoparlörden önceden ayarlanmış sesler çalmasına izin veriyordu. Bunlar arasında ise yılan tıslamasıgaz çıkarma, kuzu melemesi ve saksafon  gibi çeşitli sesler yer alıyordu.

YAYALARIN GÜVENLİĞİNİ RİSKE ATIYOR

Ancak ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Boombox özelliğinin yayaların zorunlu bir uyarı sesini duymasını engelleyebileceğini ve kaza riskini artırabileceğini açıkladı. Ayrıca, özelliğin ABD'de kullanılması yasaklandı. 

16/02/2022 18:12
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TAGS: Tesla, gaz sesi, otomobil
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