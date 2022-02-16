Tesla, gaz sesi çıkaran 500 binden fazla otomobilini geri çağırdı

Tesla'nın başı araçlarının çeşitli garip sesler çıkarmalarını sağlayan Boombox özelliği nedeniyle dertte.



Boombox özelliği, otomobil hareket halindeyken sürücülerin harici bir hoparlörden önceden ayarlanmış sesler çalmasına izin veriyordu. Bunlar arasında ise yılan tıslaması, gaz çıkarma, kuzu melemesi ve saksafon gibi çeşitli sesler yer alıyordu.

YAYALARIN GÜVENLİĞİNİ RİSKE ATIYOR

Ancak ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Boombox özelliğinin yayaların zorunlu bir uyarı sesini duymasını engelleyebileceğini ve kaza riskini artırabileceğini açıkladı. Ayrıca, özelliğin ABD'de kullanılması yasaklandı.

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16/02/2022 18:12