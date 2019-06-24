Tesla Model 3 kamyonet oldu!

Elektrikli otomobil dünyasının önde gelen firmalarından Tesla'nın Model 3 versiyonunu kamyonete dönüştürdüler.

Elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın yapacaklarını açıkladıkları pikap modeli, dünyaca ünlü YouTuber Simone Giertz tarafından hayata geçirildi.

Gierzt ve kendisi gibi YouTuber olan ekibi Tesla Model 3'ü bir kamyonete dönüştürdüler. Ortaya çıkan araca 'Truckla' adını veren ekibin çalışması Tesla'lar için yapılmış en büyük modifikasyonlar arasında yerini aldı.

Şu anda kullanıcılarına Model S, Model 3 ve Model X modellerini sunan Tesla, yakında Model Y‘yi yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Tesla ayrıca kamyon modeli Semi ve süper spor modeli Roadster üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce Twitter'dan bir takipçisinin "Ne zaman elektrikli pikap yapacaksınız" sorusunu yanıtlayan Musk, "Model Y'den sonra pikap kamyonet yapacağımıza dair söz veriyorum. Temel dizaynı ve mühendislik kısımları beş yıldır aklımda. Yapmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Musk ilk olarak 2013 yılında elektirikli pikap tarzı bir kamyonet yapacağını söylemişti. Tesla'nın CEO'su ABD'deki en çok satan aracın Ford'un F150 modeli pikap kamyoneti olduğu için bununla rekabet edeceklerini söylemişti.