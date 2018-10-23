Tesla Model S'i anahtar sinyaline ulaşıp çaldılar!

Arabalar son teknolojide uydukça hırsızlar da bu teknolojiye uygun çözümler bulup işlerini görmeye devam ediyor. Bunun son örneği İngiltere'de yaşandı. Hırsızlar, Tesla Model S anahtarının sinyalini çözüp otomobili çalmayı başardı.

Bu yılın başında İngiltere'de organize bir şekilde gerçekleşen bir dizi hırsızlık vakasının ardından Tesla, farklı koruma yöntemlerini müşterilerine sunmuştu. Şirket son olarak geçtiğimiz günlerde hırsızlar arabanın kapısını açmayı başardığı durumlarda bile arabayı hareket ettirmesine engel olan PIN uygulamasını başlatmıştı. Bu uygulama ile sürücüler arabaya bindikten sonra ancak şifrelerini girerek arabayı çalıştırabiliyor. Bu güvenlik önleminin kullanılmadığı bir Model S, ilginç bir hırsızlık vakasına konu oldu.

Donanımhaber'in haberine göre İngiltere'de meydana gelen olayda iki hırsız gözlerine kestirdikleri bir Model S'i çalabilmek için öncelikle Model S'in anahtarının sinyaline ulaşmaya çalıştı. Bilindiği üzere Tesla anahtarları, araca özgü şifrelenmiş sinyallere sahip ve anahtar araca yaklaştığında aracın alıcıları bu sinyalleri fark ederek kapının açılmasına izin veriyor. Hırsızlar işte bu sinyallere ulaşabilmek için sürücünün yaşadığı evin etrafında bir tablet bilgisayar yardımıyla sinyal avına çıktı.

Bir süre sonra tableti taşıyan hırsızın sinyale ulaşmasıyla birlikte diğer hırsız aracın kapısını açtı ve Model S'i çalıştırdı ancak hırsızların önünde aşılması çok da zor olmayan bir engel daha kalmıştı. Model S şarj halindeydi ve aracı hareket ettirmek için öncelikle şarj bağlantısının sonlandırılması gerekiyordu. İkili şarj kablosuyla büyük mücadeleler verse de kabloyu çıkarmakta zorlandı. Hırsızlar üzerindeki butona basıldığında kolayca çıkan şarj aparatını uzun uğraşlar sonrasında çıkararak arabayla birlikte olay yerinden uzaklaştı.

Pasif anahtarsız giriş sistemlerine sahip bütün otomobillerde yaşanabilecek bu hırsızlık Tesla sahibinin başına gelmiş olsa da aracın sahibi yeni şifre özelliğini kullanmadığını ve anahtarı da faraday kafesi ile koruma altına almadığını belirtiyor. Yine de Tesla otomobiller her zaman açık ileri düzeyde GPS'e sahip olduğu için araç(eğer parçalarına ayrılmadıysa) kısa bir süre içinde bulunabilir. Nitekim yakın tarihli bir rapora göre ABD'de çalınan 115 adet Tesla otomobilin 112'si çalındıktan kısa bir süre sonra bulunmuştu.

Geçtiğimiz ay KU Leuven Üniversitesi'ndeki araştırmacılar da aynı yöntemi farklı bir cihazla uygulayarak Tesla ve pasif anahtarsız giriş sistemine sahip farklı marka otomobillerin ne kadar kolay çalınabileceğini göstermişti.