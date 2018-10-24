Tesla Model S'i saniyeler içerisinde çaldılar!

İngiltere'de meydana gelen olayda iki hırsız gözlerine kestirdikleri bir Model S'i çalabilmek için oldukça kurnaz bir yönteme başvurdu. Bu yılın başında İngiltere'de organize bir şekilde gerçekleşen bir dizi hırsızlık vakasının ardından Tesla, farklı koruma yöntemlerini müşterilerine sunmuştu.

Şirket son olarak geçtiğimiz günlerde hırsızlar arabanın kapısını açmayı başardığı durumlarda bile arabayı hareket ettirmesine engel olan PIN uygulamasını başlatmıştı.

Bu uygulama ile sürücüler arabaya bindikten sonra ancak şifrelerini girerek arabayı çalıştırabiliyor. Bu güvenlik önleminin kullanılmadığı bir Model S, ilginç bir hırsızlık vakasına konu oldu. İngiltere'de meydana gelen olayda iki hırsız gözlerine kestirdikleri bir Model S'i çalabilmek için öncelikle Model S'in anahtarının sinyaline ulaşmaya çalıştı.

Bilindiği üzere Tesla anahtarları, araca özgü şifrelenmiş sinyallere sahip ve anahtar araca yaklaştığında aracın alıcıları bu sinyalleri fark ederek kapının açılmasına izin veriyor. Hırsızlar işte bu sinyallere ulaşabilmek için sürücünün yaşadığı evin etrafında bir tablet bilgisayar yardımıyla sinyal avına çıktı.