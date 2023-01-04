Tesla ve Apple'ın hisselerinde keskin düşüş

ABD borsalarının en yoğun işlem gören hisselerinden Tesla ve Apple'ın hisseleri dün keskin düşüşler kaydetti.

Tesla TSLA.O hisseleri zayıf talep ve teslimatlarda aksamalara neden olan lojistik sorunları nedeniyle yüzde 12 değer kaybederken, Apple'ın AAPL.O piyasa değeri de keskin şekilde gerileyerek 2 trilyon doların altına indi.

Tesla'nın yaklaşık bir yıl önce bir trilyon doların üzerine çıkan piyasa değeri, yine geçen yıl Çin'deki koronavirüs önlemlerinin otomotiv talebine ilişkin yarattığı endişelerle yüzde 65 geriledi.

Dünkü kayıplarla şirketin piyasa değeri 50 milyar dolar daha gerileyerek rakibi Ford'un seviyesine indi.

Apple'ın piyasa değeri de geçen yılki büyük kayıpların ardından dün itibarıyla Mart 2021'den bu yana ilk kez 2 trilyon doların altına düştü.

iPhone üreticisi Apple, tam bir yıl önce 3 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirket olmuş, ancak bunun ardından hisseler değer kaybetmeye başlamıştı.

Apple'ın hisseleri dün yüzde 3.7 düşüşle hisse başına 125.07 dolara geriledi.

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04/01/2023 09:02