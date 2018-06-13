Tesla'da işten çıkarmalar başlıyor!

ABD'li girişimci Elon Musk, "Tesla'da zor ama gerekli bir yeniden yapılandırma yolda" sözleriyle haberi duyurdu.

2018'in ilk çeyreğinde 710 milyon dolar zarar eden Tesla, Model 3'ün bir türlü seri üretime geçememesi nedeniyle nakit sıkıntısı yaşıyor.

Şirket, 3. çeyrekten sonra kâr getirebilmeye çabalıyor.

Model 3'ün üretimi

İşten çıkarmalar sadece maaşlı çalışanları etkileyecek ve üretim bölümlerine uzanmayacak. Bu da Tesla'nın önceliğinin her şeye rağmen Model 3'ün üretimi olduğunu gösteriyor.

Elon Musk, küçültme kararını şirket çalışanlarına da e-maille duyurdu.

Musk Twitter'dan yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

"Son 15 yılda, neredeyse başladığımız günden beri Tesla'nın hiç yıllık kâr getirmediği düşünülürse derdimiz elbette kâr değil. Bizi harekete geçiren dünyanın sürdürülebilir ve temiz enerjiye geçişini hızlandırma misyonumuz ancak nihayetinde sürdürülebilir bir şekilde kârda olduğumuzu göstermediğimiz sürece, asla bu hedefe ulaşamayız."

Kararın aynı işi birden fazla kişinin yaptığı pozisyonları azaltmayı hedeflediğini söyleyen Musk, şirketin üretim faaliyetlerinin etkilenmeyeceği güvencesini de verdi.

Musk'ın açıklamasına göre işten çıkarılanların çoğuna Tesla'nın satış tarafında pozisyonlar teklif edilecek.

Milyarder girişimci Elon Musk, geçen ay Tesla'nın yeniden yapılandırmaya gideceğini açıklamıştı. Şirket yönetiminde hiyerarşinin yataylaştırılması da, planlardan biriydi.

Yorumcular gelişmelerin pek de sürpriz olmadığı görüşünde.

Hem Musk hem de Tesla yönetimi, şirketin bu kadar yıl sonra kâra geçmesi gerektiği konusunda baskı altında.

Geniş kitlelere satılması hedeflenen Model 3 elektrikli aracının seri imalatı bir türlü başlayamadı ve şirket üretim maliyetlerini düşürmenin yollarını arıyor.

Tesla hissedarları son olarak Elon Musk ve kardeşi Kimbal Musk'ı görevden almayı oyladı ancak iki kardeş galip geldi.