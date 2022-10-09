Tesla'nın Optimus robotu trilyonlarca dolar kazandırabilir

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09/10/2022

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Tesla'nın Optimus robotu trilyonlarca dolar kazandırabilir

Elon Musk, Tesla’nın insansı robotu Optimus’un şirkete trilyonlarca dolar kazandıracağını söyleyen görüşü onayladı.

Tesla’nın hedeflerine göre Optimus, 3 ila 5 yıl içinde yaklaşık 20 bin dolar fiyat ile satışa çıkacak.

Twitter’da bir kullanıcı, abartılı bir hesapla Teslabot’un şirkete 40 trilyon dolarlık bir getiri sağlayabileceğini söyledi. Elon Musk ise bu tweet’in altına “iyi analiz” yazdı.

Peki bu analiz uygulanabilir mi?

Cevabı aslında ‘imkansız’. Çünkü dünya nüfusunun yalnızca yüzde 7’si yüksek gelirli statüsünde kabul ediliyor. Bu yüksek gelir kategorisine yıllık 18.250 dolar kazanan kimseler girebiliyor. Dolayısıyla satış fiyatı 20.000 dolar olacağı söylenen Optimus’un bu denli büyük bir gelir sağlaması mümkün görünmüyor.

09/10/2022 22:03
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TAGS: Tesla’nın Optimus robotu trilyonlarca dolar kazandırabilir
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