Tesla’ya bir dava daha açıldı

Her iki davada da şirketin ABD’deki fabrikasında kadınlara karşı “düşmanca bir çalışma ortamı” olduğu iddia ediliyor.Fabrikada montaj hattında çalışan Erica Cloud California mahkemesine yaptığı başvuruda aralarında eski yöneticisinin de olduğu kişilerin “düzenli olarak” tacizine uğradığını iddia etti.

Cloud yöneticisinin kaba ve açık saçık şeyler söylerken kendisine sarıldığını ve masaj yaptığını iddia ediyor.

Cloud yöneticisini Tesla’nın insan kaynakları takımına şikayet etmesinin ardından diğer yöneticilerin misilleme tepkisi ile karşılaştığını söyledi.

Davada Tesla ve diğer sanıklar Cloud’u “cinsiyetinden dolayı düşmanca bir çalışma ve cinsel taciz ortamına” maruz bırakmakla suçlanıyorlar.

Davada ayrıca Tesla ve diğer sanıkların cinsel taciz ve misilleme konusunda önlem almadığı ve düzeltici eylemlerde bulunmadığı iddia ediliyor.

Tesla henüz Reuters’ın konu hakkında sorularına yanıt vermedi.

18 Kasım’da Jessica Barraza isimli başka bir kadın çalışanı da Tesla’yı cinsel taciz iddiasıyla dava etmişti.

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10/12/2021 12:06