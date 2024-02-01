Tesla'ya tehlikeli atık davası

Tesla, tehlikeli atıkları yanlış kullandığı iddiası ile 25 Kaliforniya idari bölgesi tarafından dava edildi. Tesla'yı atıkları doğru kullanmaya zorlayan bir tedbir talep eden dava, aylarca süren görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından açıldı. Reuters'ın haberine göre cezalar ihlal başına günlük 70 bin dolara kadar çıkabilir.

San Joaquin İlçesi Yüksek Mahkemesine sunulan bir şikayete göre Kaliforniya'daki 25 ilçe, Tesla'yı eyalet çevresindeki tesislerde tehlikeli atıkları yanlış kullanmakla suçladıkları bir dava açtı.



Hukuki cezalar ve Tesla'yı atıkları doğru bir şekilde ele almaya zorlayan bir tedbir talep eden dava, aylarca süren görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından açıldı.



Reuters'in haberine göre, cezalar ihlal başına günlük 70 bin dolara kadar çıkabiliyor.



Los Angeles, San Francisco ve diğer eyaletler Tesla'yı malzemeleri uygunsuz şekilde etiketlemek ve transfer istasyonlarında veya "tehlikeli atık kabulüne izin verilmeyen" çöp sahalarında imha etmekle suçladı.



Şikayette belirtilen atık malzemelerin arasında "yağlama yağları, fren sıvıları, kurşun asit aküleri, aerosoller, antifriz, temizleme sıvıları, propan, boya, aseton, sıvılaştırılmış petrol gazı, yapıştırıcılar ve dizel yakıtlar" yer alıyor.

TEHLİKELİ ATIK KONUSU İLK KEZ GÜNDEME GELMİYOR



Tesla, 2022 Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dosyasında atık yönetimi konusunda Kaliforniya bölge savcıları tarafından soruşturulduğunu açıkladı.



Şirket o dönemde, "eğitim ve denetimlerin yapılması ve saha atık yönetimi programlarında iyileştirmeler yapılması da dahil olmak üzere çeşitli iyileştirici önlemler uyguladığını" belirtmişti.



Ekim 2023'te ise şirket Kaliforniya'daki Bölge Savcılarıyla uzlaşma görüşmelerinde bulunduğunu ancak sonuç alamadığını açıkladı.



Tesla daha önce de atıkların işlenmesiyle ilgili yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.



2019 yılında, federal tehlikeli madde ihlalleri konusunda Çevre Koruma Ajansı ile anlaşmaya vardı. Bunun bir parçası olarak Tesla, Fremont fabrikasındaki atıkları uygun şekilde yönetmeyi ve 31 bin dolar para cezası ödemeyi kabul etti.