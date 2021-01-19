Teslim alınan Pfizer aşısı 96 saat içinde yapılmalı

Haber Kıbrıs-Özel

Avrupa Birliğinden gelen ve Güney Kıbrıs’tan dün teslim alınan Pfizer/BioNTech Covid-19 aşılarının eksi 70 derecedeki donduruculardan çıkarılmasından dolayı 96 saat içinde kullanılması gerektiği öğrenildi.

KKTC tarafından teslim alınan aracın durumu tepki toplarken, Güney Kıbrıs’tan 2-8 derecelik buzluklu araçla getirilen aşıların ise 4 gün içinde kullanılması gerektiği aksi takdirde bozulacağı belirtildi.

Avrupa Birliği’nin, Pfizer aşısını 65 yaş üzerine yapılması için gönderdiği ifade edilirken, Aşıların araçtan araca teslim edilmesinin sıkıntı yaratabileceği o nedenle aracın direk KKTC’deki depoya getirilmesinin daha doğru olduğu dile getirildi.

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19/01/2021 10:17