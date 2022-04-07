“Teslimat” İspanya ve İsviçre’de gösterilecek

Kıbrıs Türk yapımı “Teslimat” adlı kısa film, İspanya ve İsviçre’de iki festivalde gösterilecek.

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan’ın üstlendiği “Teslimat” adlı kısa film, uluslararası festivallerin resmi yarışma seçkilerine girmeye devam ediyor. Çekimleri Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), post-prodüksiyonu ise Kültür Dairesi’nin katkılarıyla yapılan “Teslimat”ın, resmi seçkisine girdiği uluslararası festival sayısı 57’ye, gösterildiği ülke sayısı 15’e yükselecek.

Yapımcılığını Vasvi Çiftcioğlu’nun üstlendiği kısa film, kızının ameliyat masraflarını karşılamak için bir grup mültecinin hayatını riske atan bir kamyon şoförünün hikayesini anlatıyor.

İspanya’dan 2021 yılı içinde “En İyi Uluslararası Film”, “En iyi Sosyal İçerikli Film”, “En İyi Kısa Film” ve “En İyi Aktör” ödüllerini kazanan “Teslimat”, bu kez insan hakları temalı bir festivalde finalist oldu.

“Teslimat”, 7-24 Nisan tarihleri arasında Katalonya Özerk Bölgesi’nde bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan ve uluslararası alanda “Festival de Cine y Derechos Humanos de Cataluña” olarak bilinen festivalde yarışacak.

“Teslimat”ın kısaca “IMPACTE” olarak bilinen festivaldeki gösterimi 8 Nisan akşamı Barselona’daki “Cinemes Girona” adlı sinemada yapılacak. Seçkisinde insan hakları konulu filmlere yer veren festival Katalonya Özerk Bölgesi’nde bulunan Barselona dahil pek çok şehirde gösterimler organize etti.

İSVİÇRE’DE İLK GÖSTERİM

“Teslimat”, İsviçre’deki ilk gösterimini ise, bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek olan “The Aaretalerkurzfilmtage” adlı festivalde yapacak. Pandemi nedeniyle ertelenen festival, İsviçre’nin Münsingen şehrinde, 4-6 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Seçkisinde dünyanın dört bir yanından kısa filmlere yer veren festival, Münsingen’in tarihi şehir merkezindeki 6 farklı salonda film gösterimleri yapacak. İsviçre, başrolünde İzel Seylani’nin yer aldığı “Teslimat”ın gösterileceği 15’nci ülke olacak.

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07/04/2022 19:05