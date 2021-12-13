''Teslimat'' İspanya’dan ''En iyi Kısa Film'' Ödülüyle Döndü

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan’ın, yapımcılığını Vasvi Çiftçioğlu’nun üstlendiği, Kıbrıs Türk yapımı “Teslimat” adlı kısa film, İspanya’dan “En İyi Kısa Film” ödülü kazandı.

Çekimleri Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), post-prodüksiyonu ise Kültür Dairesi tarafından yapılan “Teslimat”, bu yıl 18’incisi gerçekleştirilen Barselona İnsan Hakları Film Festivali jürisi tarafından “En İyi Kısa Film” ödülüne layık görüldü. “Teslimat”, bu ödülü, yarışmaya Kolombiya’dan katılan Andrés Roa’nın yönettiği “Desolvido” ile paylaştı.

Festivalin kazananları dün FCDHBCN direktörü Toni Navarro tarafından, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Festival jürisi ödülle ilgili olarak “Teslimat” ekibine gönderdiği notta, “Sadece teknik kalitesiyle değil, insani yönüyle de fark yaratan Teslimat’ın bundan sonraki festival yolculuğuna da başarılar ve ödüllerle devam etmesini temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

GÖSTERİLDİĞİ FESTİVAL SAYISI 50’YE YÜKSELDİ

Aralık ayı boyunca İspanya ve ABD’de 3 uluslararası festivalin daha resmi seçkisine girmeyi başaran “Teslimat”ın, dünya prömiyerini gerçekleştirdiği 22 Kasım 2020’den buyana seçildiği uluslararası festival sayısı 50’ye yükseldi.

Kızının ameliyat masraflarını karşılamanın tek yolunun bir grup mültecinin hayatını riske atmak olduğuna inanan bir şoförün hikâyesini anlatan “Teslimat”, daha önce dokuz kez İspanyol Akademi Ödülleri (GOYA) için ön eleme yapan festivallerin, iki kez de Amerikan Akademi Ödülleri (OSCAR) için ön eleme yapan festivallerin resmi seçkisine girmeyi başardı.

İspanya, İtalya ve Porto Riko’dan toplam yedi uluslararası ödülü bulunan “Teslimat”, GOYA’ya akredite festivallerden ödül kazanan ilk ve tek Kıbrıs Türk yapımı kısa film olma özelliğini de taşıyor.

ABD’DE YEDİNCİ GÖSTERİM

Bu arada Teslimat, Aralık ayı başında ABD’de de sinemaseverlerle buluştu. Kısa film, bu yıl 4-5 Aralık tarihleri arasında 28’incisi gerçekleştirilen Cinesol Film Festivali’nin kısa film seçkisinde gösterildi. Teksas eyaletinde düzenlenen bu festivaldeki gösterim Teslimat’ın ABD’deki yedinci gösterimi oldu.

YILIN SON GÖSTERİMLERİ İSPANYA’DA…

Başrolünü İzel Seylani’nin oynadığı “Teslimat”, 2021 yılının son festival gösterimlerini İspanya’da yapacak. “Teslimat”, bu yıl 16-21 Aralık tarihleri arasında 2’ncisi düzenlenen “Conofest – Uluslararası Kısa Film Festivali”nin resmi seçkisine girdi. Kadın yönetmenlerin filmlerine yer veren Conofest, İspanya’ya bağlı özerk statüdeki Balear Adaları’nın başkenti Palma ve İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleştiriliyor. “Teslimat”, 18 Aralık günü Palma’da, 21 Aralık günü de Madrid’de sinemaseverlerle buluşacak.

İNSAN HAKLARI KONUSUNDA DÜNYADAKİ EN ÖNEMLİ 10 FESTİVALDEN BİRİ

Kısa adı FCDHBCN olan ve uluslararası alanda “Festival De Cine Y Derechos Humanos De Barcelona” olarak bilinen festival, bu yıl 1-10 Aralık tarihleri arasında, Covid 19 salgını sebebiyle çevrimiçi olarak düzenlendi.

Dünya genelinde insan hakları konusunda yapılan en önemli 10 film festivalinden biri olarak gösterilen ve İspanya’nın en uzun süredir devam eden insan hakları konulu film festivali olan “Festival De Cine Y Derechos Humanos De Barcelona”, bu yıl resmi seçkisinde çeşitli kategorilerde 90 filme yer verdi.

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13/12/2021 09:35