Test edilmeye başlandı

Dünyanın en büyük sosyal medya ağı Facebook, kullanıcıları için yeni bir özelliği test etmeye başladı.

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, paylaşılacak bir makalenin okumaması halinde kullanıcıyı uyaracak bir özeliği test etmek için devreye soktu. Daha önce Twitter'ın da bir benzer teste gittiği bu özellikle, kullanıcıların makale paylaşırken daha bilinçli olması sağlanmak isteniyor.

Yeni özelliğer göre; Facebook'ta yer alan diğer gönderileri paylaşan kullanıcıları etkileyecek bu yeni özellik, bağlantısı açılmamış bir makalenin paylaşılması durumunda kullanıcıyı uyaracak.

Böylelikle kullanıcı, özellikle de makale gibi önemli şeyleri paylaşırken, başlığını okuyarak yapacağı bir paylaşımın sağlıklı olmayacağı konusunda bilinçlenmiş olacak.

Webtekno'nun haberine göre; "Facebook Newsroom" isimli Twiter hesabından duyurulan özellik, açılabilir menü olarak görünecek.

Kullanıcılar, bir makalenin içini açmadan paylaşmak istediklerinde görünecek olan bu menü, söz konusu makalenin okunmadığını, makalenin paylaşılacağından emin olunup olunmadığı konusunda uyarıda bulunuyor.

Kullanıcı, duruma göre makaleyi paylaşabilir ya da önce okumayı tercih edebilir.

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11/05/2021 18:17