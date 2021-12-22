Test kitlerinin fiyatının artırılmasına KTÖS tepki gösterdi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Covid-19 test kitlerinin fiyatının artırılmasına tepki gösterdi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Covid-19 felaketini, fırsata dönüştürme anlayışı ile hareket eden UBP-DP hükümeti, devlet kaynakları ile yandaşlarını mutlu etmeye devam ederken, sağlık ve eğitime sınırlı kaynak aktararak toplumumuzun mağduriyetini artırmaktadır.

Zamlar ve TL’nin devalüasyonu ile halkı fakirleştiren UBP-DP hükümeti covid-19 ile mücadelede en önemli araçlardan biri olan test kitlerinin fiyatlarını da artırmıştır. Özveri ile çalışan temas takip ekiplerine okullarda covid-19 testlerinin sınırlı sayıda yapılması için Maliye ve Sağlık Bakanlıkları, baskı yapmaktadır.

Covid-19 ile mücadele eden ülkelerde teste parasız ulaşma imkanı yaratmak hastalığın yayılmasının önlenmesinin en önemli adımıdır. Okullarda çocukların kendi kendilerine uyguladıkları hızlı testlerle başarı elde ederek, okulları açık tutmayı sağlayan bu ülke örnekleri ortada dururken, mali kaynak gerekçe gösterilerek okullarda test sayılarını sınırlı tutmak hastalığa davetiye çıkarmaktır.

Seçimden başka bir derdi olmayan UBP-DP hükümetinin covid-19 testleri ile ilgili izlediği siyaset, okulları, öğretmenleri ve çocukları düşünmediklerinin açık bir göstergesidir. Bilinmelidir ki, okullarda yaşanan her vaka sizin ihmalinizin ve düşüncesizliğinizin eseridir. Bu halk sizi saltanat süresiniz, yandaşlarınıza kaynakları aktarasınız diye oraya oturtmadı. Sizin sorumsuzluğunuzun cezasını çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin çekmesine asla izin vermeyeceğiz”.

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22/12/2021 14:10