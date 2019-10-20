Test pilotları 3 yıl önce uyarmış

Endonezya ve Etiyopya’daki kazalarda 346 kişinin ölümüne neden olan Boeing 737 Max uçaklarının ana problemi konusunda test pilotlarının 3 yıl önceden uyarıda bulundukları ortaya çıktı.

ABD Federal Havacılık Bürosu’na (FAA) yeni sunulan belgelerde, Boeing Max 737 uçaklarına ait problemin 2016’da Boeing test pilotları tarafından dile getirildiği öne sürüldü. Boeing eski şef teknik pilotu Mark Forkner’in ilk kazadan aylar önce yaptığı simülasyon uçuşu sonrası meslektaşına yazdığı kısa mesajda, “manevra karakteristiği takviye sistemi” (MCAS) olarak bilinen uçuş kontrol sisteminden şikâyetçi olduğu kaydedildi. Söz konusu sistem hakkında pilotun, “Simülasyonda dizginlenemiyor, sonunda kontrol ettim ama çok kötü uçtum, korkunçtu.” şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi. Meslektaşı diğer pilotun sistemin yenilenmesi gerektiği cevabına da Forkner’in, “Esasen düzenleyicilere de yalan söyledim” dediği aktarıldı.

ESKİ BİR BOEING ÇALIŞANI AÇIKLADI

FAA’dan yapılan açıklamada, Boeing’in yazışmaları kendilerine bildirmemesinden duydukları hayal kırıklığı dile getirilerek, yeni belgeleri inceledikleri kaydedildi. Boeing ise açığa çıkan yeni yazışmalar hakkında, Kongre’ye sundukları belgelerde ‘eski bir çalışanının açıklamasının’ bulunduğunu belirtmekle yetinerek, soruşturma konusunda işbirliği yapmaya devam edeceklerini bildirdi. Endonezya’da Lion Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi uçak Ekim 2018’de Cakarta’dan Sumatra Adası’na gitmek üzere havalandıktan sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti. Etiyopya Hava Yollarına ait yine Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı ise, Mart 2019’da Kenya’nın başkenti Nairobi’ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş 157 kişi hayatını kaybetmişti.

20/10/2019 13:20