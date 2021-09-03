Test sayısı vaka sayısına göre belirlenir

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar, Haber Kıbrıs Web TV’deki Günaydın Haber Kıbrıs programında önemli açıklamalarda bulundu. Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtlayan Deren Oygar, test oranlarıyla ilgili konuştu. Oygar, önemli olanın çok test yapmak değil kurallara uymak olduğuna dikkat çekerek, testlerin hastalığın yayılmasını önlemede yardımcı olduğunu ve tespit etmede kullanıldığını ifade etti.

“DSÖ stratejisine göre test sıralamada geride”

Deren Oygar, enfeksiyon ve göğüs hastalıkları uzmanlarıyla birlikte hareket etiklerini belirterek, Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarılarına göre pandeminin atlatılması için sırasıyla maske, mesafe, hijyen ve aşı geliyor. DSÖ kılavuzunda test stratejisi bunlardan sonra geliyor. Stratejinin sıralamasında öncelikle olası covid-19 hastalarına ve temaslılarına test yapılmalı ardından sağlık çalışanlarına ve toplu yaşam yerlerine test yapılması söyleniyor.

“DSÖ test yapılması için gün aralığı vermez”

Test yapılma sıklığıyla ilgili konuşan Oygar, “DSÖ test yapılması için gün aralığı vermez. Ülkenin epidemiyolojik ve sosyo kültürel durumuna yapın diyor. Bu nedenle her ülke salgının durumuna göre hareket ediyor” diye konuştu.

“Aşılıyım maske çıkarıyım yanlıştır”

Herkesin belirlenen kurallara uyması gerektiğini savunan Oygar, “Testler tanı için yardımcıdır. Testlerin hastalığı tespiti yüzde 50-60tır. Yüzde 40 sonucu kaçırabilir. Bu nedenle esas olan maske, mesafe, hijyen ve aşıdır. Aşılıyım maske çıkarıyım yanlıştır. Gelişmiş ülkelere bakıldığında kurallar artar gelişmemiş ülkelere bakıldığında ise taramalar ön plana çıkar” dedi.

“Test sayısı yeterlidir”

Diğer ülkelerle yapılan test oranlarının karşılaştırıldığını ve 20 bin test sayısından 6 binlere düşülmesi hakkında konuşan Oygar, “UNDP Güney Kıbrıs’a antijeni ücretsiz veriyor. Bize de versin daha çok yapalım. DSÖ tarafından belirlenen kılavuzlara göre günde 150 hasta çıkıyorsa günde 3 bin 500 test yapılmalı. 300 hasta çıkıyorsa minimum 6 bin test yapılmalı. Biz fazladan test yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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03/09/2021 12:39