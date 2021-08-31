Testlerin Ücretli Yapılması Kararına Karşı Düzenlenecek Eylem, Kararın Geri Alınmasıyla İptal Edildi

ads ads ads
31/08/2021

ads
ads
ads
Testlerin Ücretli Yapılması Kararına Karşı Düzenlenecek Eylem, Kararın Geri Alınmasıyla İptal Edildi

Güney Kıbrıs’ta Çalışanlar Derneği’nin testlerin ücretli yapılması kararına karşı düzenlemeye hazırlandığı eylem, Bakanlar Kurulu’nun kararı geri alması sonrası iptal edildi.

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) konuyla ilgili yaptığı açıklamada, eyleme destek açıkladıklarını hatırlatarak, “Başta güneyde ve kuzeyde çalışan emekçi insanlarımız olmak üzere, halkımızı mağdur edecek kararlara karşı dayanışma içinde direnişimiz sürecek” ifadelerine yer verdi.

Kararın iptal edilmesinden dolayı güneyde çalışan emekçiler eylem kararını askıya aldığının yinelendiği açıklamada, HAKSEN’in alınan kararların uygulanmasıyla ilgili takipçi olacağı belirtildi.

31/08/2021 09:43
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Eşit Hak ve Adalet Sendikası
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.