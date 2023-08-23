Tete'nin lisansı çıkarıldı
Galatasaray'ın yeni transferi Brezilyalı futbolcu Tete'nin lisansı çıktı.
23/08/2023
Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında kadrosunu Brezilyalı futbolcu Tete ile güçlendirmişti.
Sarı-kırmızılılar, işlemlerin tamamlanmasının ardından 23 yaşındaki futbolcunun lisansını çıkardı.
Brezilyalı futbolcunun lisansının çıktığı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer aldı.
Tete, Molde ile bu akşam oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçı için Norveç'e götürülen kafilede yer almıştı.
Sarı-kırmızılı kulübün lisansını çıkardığı Tete, UEFA'nın internet sitesindeki takım kadrosuna da dahil edildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde Brezilyalı futbolcu, Molde maçında oynayabilecek.