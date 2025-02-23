Tetikçi Ercan’dan çıkış yaparken yakalandı

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Lefkoşa’da meydana gelen “Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma, Tasarruf, Kullanma, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu ve Meskun Mahalde Ateş Açma” suçlarından tutuklanan zanlı Muharrem Lermi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Özgür Sunalp olayla ilgili bulguları aktardı.

Sunalp, 22 Şubat 2025 tarihinde saat 15.15 raddelerinde; Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Lefkoşa’da sakin müşteki Ahmet Keskı̇n’in yapmakta olduğu bir restorantın içerisinde, zanlı Muharrem Lermi, tasarrufundaki G5641023 seri numaralı Glock marka tabanca ile işletme sahibi Ahmet Keskı̇n’in sağ bacağının arka kısmına bir el ateş etmek suretiyle adı edileni ağır şekilde yaraladığını mahkeme aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemede olay yerinde 1 adet 9 mm kovan, yine olay çevresinde yapılan araştırmalarda ise zanlının giymekte olduğu bir adet ceket ve şapka ile bahse konu tabanca ve sürgü içerisinde 1 adet, şarjörde ise 7 adet olmak üzere toplamda 8 adet 9mm çapındaki canlı mermiler bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis memuru Özgür Sunalp mesele ile ilgili başlatılan soruşturma ve incelenen kamera görüntülerinde zanlının eşkalinin tespit edildiği ve sınır kapılarına bilgi verildiğini söyledi.

Polis zanlının Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapacağı esnada tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığı, müşteki Ahmet Keskı̇n ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünde gerçekleştirilen ameliyatına müteakip aynı servisin yoğun bakım ünitesinde müşahede altına alındığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Özgür Sunalp yürütülen soruşturma kapsamında zanlının bazı beyanları olduğu bunların araştırılacağını ayrıca zanlının kullandığı silahın balistik incelemeye gönderileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.