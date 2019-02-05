Tetikçi kel çıktı

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli işyeri önünde 1Şubat 2019 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, meydana gelen “Taammüden Adam Öldürmeye Tesebbüs, Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayici Madde Taşıma ve Tasarrufu, Kati Hasar ve Meskun Mahalde Ateş Etmek” suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Emre Yalçın dün ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı Emre Yalçın’ın kimliğini gizlemek için kamuflaj peruk taktığı da ortaya çıktı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren deneyimli Polis Müfettiş Muavini Durmuş Aydın olayla ilgili bulguları aktardı. Aydın, zanlı Emre Yalçın’ın Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli işyeri önünde 1Şubat 2019 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, meydana gelen “Taammüden Adam Öldürmeye Tesebbüs, Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayici Madde Taşıma ve Tasarrufu, Kati Hasar ve Meskun Mahalde Ateş Etmek” suçlarında methaldar olduğunu söyledi. Polis Lefkoşa da Atatürk Caddesi Yenişehir'de faaliyet gösteren ve Yusuf Kısa'nın direktörü olduğu Gifa Airways isimli işyeri önüne gelen ve ülkemize Türkiye’den gelen turist statüsünde bulunan zanlı Emre Yalçın’ın tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 7.65 mm çapındaki tabanca ile konu isyerinden çıkıp iş yerini kapatmaya çalışan işyeri sahibinin kardeşi Lefkoşa'da sakin Serkan Kısa’nın üzerine doğrultup öldürmek kastıyla pervasızca 8 el ateş edip adı edileni sol ön kolundan bir kez vurmak suretiyle ağır şekilde yaraladığını mahkemeye aktardı. Polis Müfettiş Muavini Durmuş Aydın ateş edilen mermilerin konu iş yerinin ön kısmında bulunan cam duvarına isabet etmesi neticesinde camların kırılıp hasara uğramasına sebep olduğunu belirtti. Polis olay sonrası yaralanan müşteki Serkan Kısa’nın Ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi ortopedi servisinde müşahede altına alınıp yapılan ameliyat sonucuna sol koluna isabet edip kolunda kalan merminin çıkarılarak emare alındığını söyledi.

Polis müfettiş muavini Durmuş Aydın, zanlının Lefkoşa Adli Şube ve Lefkoşa ÇÖŞ ekibinin gerçekleştirdiği geniş çaplı soruşturma neticesinde 2 Şubat tarihinde saat 00.45’de Girne'de Vuni Place hotelin depolar bölgesinde saklandığı yerde tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını ve olayda kullanılan tabanca ile zanlının giymekte olduğu siyah renk montun Lefkoşa’da zanlının attığı yeri göstermesi üzerine bulunarak emra zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Aydın ayrıca olay yerinde 8 adet boş kovan ve 7 adet mermi çekirdeğinin saplandıkları yerden çıkarılarak emre yapıldığını, zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verip suçunu itiraf ettiğini aktardı.

Polis Müfettiş Muavini Durmuş Aydın meselenin ciddi olup soruşturmanın halen devam ettiğini zanlının konu tabancayı kimden veya nerden aldığının araştırılacağını bu suçu işlerken kimlerle işlediğinin araştırılacağını belirtti.

Aydın, ayrıca tabancaya balşistik inceleme yapılacağını ve başka bir olayda kullanılıp, kullanılmadığının araştırıldığını kaydetti.

Hem Girne hem Lefkoşa’da zanlının kaçış güzergahı üzerindeki kameraların incelendiğine vurgu yapan polis, zanlının telefon dökümlerinin de incelenmeye devam edildiğini ve görüştüğü kişilerden ifadelerin alınmaya devam ettiğini kaydetti. Polis, tahkiktın çok yönlü devam ettiğini belirtip, soruşturma maksatlı 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. Zanlının avukatı Erinç Cemal, tutukluluk talebine itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, meselenin ciddiyetine vurgu yapıp, zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.