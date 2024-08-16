Tetikçiler 5 Gün Daha Tutuklu Kalacak, Azmettirici İsim Tespit Edildi ve Aranıyor

Girne’de Trafik Devriyeler Şubesi tarafından tesadüfen kontrol amaçlı durdurulan araçta, ülkemize bir iş adamını hedef alarak suikast düzenlemeyi planlayan tetikçi zanlıları Mustafa Özmen ve Vural Allahverdi, bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlılara 5 gün ek tutukluluk süresi verdi.

Zanlıların telefonları detaylı incelemeye alındı ve silah balistik test için gönderildi. Suikast planının azmettiricisi olarak belirlenen kişi ise tespit edildi ve aranıyor.