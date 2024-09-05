Tetikçiler cezaevine gönderildi

(Kamalı Haber) – Girne’de trafik kontrolü esnasında durdurulan, araçlarında silah ve mermi bulunan, yapılan araştırma sonucu ülkeye bir iş insanını vurmak için geldikleri tespit edilen tetikçi zanlılar Mustafa Özmen ve Vural Allahverdi dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Cemal Şanlıer olayla ilgili bulguları aktardı. Şanlılar 14.08.2024 tarihinde 20:30 raddelerinde Girne Polis Müdürlüğü Trafik Devriyeler Şubesi personeli tarafından kontrol maksatlı Sertaç Sevim Kalebey sokak üzerinde durdurulan ZUH 478 plakalı araç sürücüsü Mustafa Özmen’in alkollü araç kullanma suçundan GPM Trafik Devriyeler Şubesine celp edildiğini, makul şüphe üzerine konu araçta yapılan aramada, torpido gözü içerisinde bir adet 9mm çapında Avusturya yapımı Glock marka tabanca ve 12 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunduğunu söyledi. Polis, silah ve mermilerin emare alındığını, Özmen ile araçta yolcu olarak bulunan Vural Allahverdi’nin suçüstü hali gereği tutuklandığını açıkladı. Polis, Vural Allahverdi’nin 8 Ağustos, Mustafa Özmen’in 14 Ağustos’ta ülkeye geldiklerini belirlediklerini belirti. Polis memuru Cemal Şanlıer, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, zanlı Vural Allahverdi’nin telefonunda yapılan ilk incelemede “Dayı 20 bin TL gönder, maske falan alacağız, tanınmamak için yapmamız gereken hazırlıklar var” şeklinde mesaj ile KKTC’de bulunan bir iş insanına ait aracın plaka ve aracın fotosunun bulunduğunu, söz konusu kişiyi vurmalarıyla ilgili “sadece ayağına sıkacağız” şekkinde yazışma olduğunu belirtti. Polis zanlı Mustafa Özmen’in telefonunda ise tespit edilen yazışmada “takipteyiz, dayı görünce basacağız merak etme” yazılı mesaj tespit edildiğini belirtti. Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, topla 8 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti. Polis memuru, bu süre içerisinde kiralık araçta yapılan ikinci aramada 2 adet yüz kapamada kullanılan şal bulduğunu, bunun yanında zanlılara KKTC’de silah temin edip azmettirici olduğu tespit edilen bir kişinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlıların ifadelerinde silahtan haberleri olmadığını söylediklerini ancak Kent Güvenlik Kamera Görüntülerinde zanlıların kiralık araçla gezerken ve zanlı Allahverdi’nin elinde silah görüldüğünü açıkladı. Polis, yapılan soruşturma sonucu iş insanının aracının fotoğrafının ve onunla ilgili bilgilerin zanlının telefonuna whatsapptan atıldığını belirlediklerini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıs olduğunu ancak zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 75 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmalarına emir verdi.