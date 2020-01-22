Tetkikler yapıldı, tansiyon sorunu yok

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars bugün akşam saatlerinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgiye göre bakan Baybars’ın sağlık durumu iyi. Bugün öğle saatlerinde Serdarlı bölgesinde muhtarlarla buluşan Baybars, ardından Görneç’te bölge gezintisi yatığı sırada baş dönmesi şikayeti ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Baybar’a yapılan testler sonucu durumunun iyi olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın taburcu edildiği gelen bilgiler arasında.

22/01/2020 19:20