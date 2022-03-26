Texas'ta helikopter düştü: 1 ölü

ABD'nin Texas eyaletinde bir helikopterin henüz bilinmeyen nedenle düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

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26/03/2022

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Texas'ta helikopter düştü: 1 ölü

ABD'nin Texas eyaletinde bir helikopterin henüz bilinmeyen nedenle düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Rowlett'te bir helikopter henüz bilinmeyen nedenle düştü.

Alev alan helikoptere itfaiye ekibi müdahale etti.

Rowlett Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre helikopter pilotu hayatını kaybetti.

Helikopterin savrularak düştüğü anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

26/03/2022 10:37
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TAGS: Texas, helikopter
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