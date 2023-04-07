TEZARUS Yazılım ve Bilgi Hizmetleri Ltd. tarafından kurulan TEZARUS Kitap’ın ilk yayını, Kuzey Kıbrıs Yayınlar Bibliyografyası 2022 yayınlandı.

TEZARUS Yazılım ve Bilgi Hizmetleri Ltd. tarafından yapılan açıklamaya göre, açık erişim/ücretsiz yayın olan Kuzey Kıbrıs Yayınlar Bibliyografyası 2022, sadece elektronik ortamda yayınlandı.

İngiliz Ulusal Bibliyografyası (BNB) şablonu kullanılarak hazırlanan Kuzey Kıbrıs Yayınlar Bibliyografyası, 2022 yılında Kuzey Kıbrıs’taki yayınevleri, sivil toplum kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve kişiler tarafından yayımlanmış kitap ile süreli yayınları içeriyor.

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07/04/2023 16:08