TEZARUS Kitap’ın ilk yayını “Kuzey Kıbrıs Yayınlar Bibliyografyası” 2022 yayınlandı

ads ads ads ads ads ads
07/04/2023

ads
TEZARUS Kitap’ın ilk yayını “Kuzey Kıbrıs Yayınlar Bibliyografyası” 2022 yayınlandı

TEZARUS Yazılım ve Bilgi Hizmetleri Ltd. tarafından kurulan TEZARUS Kitap’ın ilk yayını, Kuzey Kıbrıs Yayınlar Bibliyografyası 2022 yayınlandı.

TEZARUS Yazılım ve Bilgi Hizmetleri Ltd. tarafından yapılan açıklamaya göre, açık erişim/ücretsiz yayın olan Kuzey Kıbrıs Yayınlar Bibliyografyası 2022, sadece elektronik ortamda yayınlandı.

İngiliz Ulusal Bibliyografyası (BNB) şablonu kullanılarak hazırlanan Kuzey Kıbrıs Yayınlar Bibliyografyası, 2022 yılında Kuzey Kıbrıs’taki yayınevleri, sivil toplum kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve kişiler tarafından yayımlanmış kitap ile süreli yayınları içeriyor.

07/04/2023 16:08
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: TEZARUS Kitap, Kuzey Kıbrıs Yayınlar Bibliyografyası
MANŞETLER

HK KÜLTÜR SANAT

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.