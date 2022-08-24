Tezay: Kurulum maliyeti olarak klasik sistemlere göre yüzde 70 daha uygun

3HD ENTERPRISES Direktörü Hasan Tezay “Sıcaktan Kavrulmayın, Kabel soğutma ile yaşam kalitenizi arttırın.” derken soğutma sistemleri ile ilgili birçok konuya da dikkat çekti.

Hasan Tezay sözlerine şöyle devam ett:

“Özellikle Kıbrıs’ımızda yazın kavurucu sıcakları yaşam kalitemizi son derece etkiliyor. İş yerimizde evimizde ve ortak yaşam alanlarında yaşam kalitemizi ve iş verimliliğimizi düşürüyor. Oysa doğru soğutma sistemleriyle bu alanlarda konforu yaşamak mümkün. Evinizi, ofisinizi ve ortak yaşam alanlarınızı kendiniz ve sevdikleriniz için keyifli ve konforlu hale getirebilirsiniz. Klima seçerken ilk adımda sizin için uygun olan klima tipine karar vermelisiniz. Klima tipleri, kullanacağınız ortama ve ihtiyaçlarınıza göre değişiyor. Klima çeşitleri arasından sağlıklı seçim yapmak için klimayı hangi amaçla ve nerede kullanacağınızı belirlemeniz şart.

Diğer bir konuda enerji tasarrufu. Günümüzde ve ülkemizdeki en önemli sorun enerji ve el yakıyor. Hem fatura tutarınızı azaltmak hem de doğayı korumak için enerji verimliliğini artıracak klima model ve özelliklerini tercih etmelisiniz.

Bu arada hijyen ve ses unutulmamalı. Alacağınız klimanın ses seviyesine ve kolay temizlenebilir olmasına dikkat etmelisiniz. Unutmayın hijyen sağlayacak gelişmiş özellikler, mekândaki havanın daha temiz olmasını sağlayacaktır.

Bir şeyi daha unutmamak gerekiyor. Bu da tabi ki konfor. Size konforlu kullanım sağlayan özelliklere sahip klimaları tercih edebilirsiniz.

3HD’nin Kabel Soğutma Sistemleri tüm bu özellikleriyle size bütçenize uygun konforlu bir yaşam sunuyor.”

Hasan Tezay, 3HD Kıbrıs Distribütörü olarak Kabel Soğutma Sistemleri ile ilgili şu teknik bilgiyi de bizimle paylaşıyor.

Mobil ürünler kategorisinde “Kabel Plus günlük yanlizca 6 TL’ye 75m2’lik alanı, Kabel Saloon günlük yalnızca 3.8 TL’ye 50m2 ’lik alanını, Kabel Mini ise günlük sadece 2.4 TL’ye 25m2 ’lik kullanım alanını rahatlıkla soğutabiliyor.

Endüstriyel ürünler kategorisinde ise depo, fabrika, cafe& restaurant mutfakları, müşteri alanlari ve daha birçok mekanda KABEL PLUS 20 modeli 300m2’lik alanları saatte sadece 4.5TL ' ye soğutabiliyor.

Bu ürünler binalara çatıdan ve yandan kanallarla monte edilererek büyük mekanları çok ekonomik fiyatlara serinletebiliyor.

Kurulum maliyeti olarak klasik sistemlere göre %70 daha uygun olan ürün, enerji tüketimi konusunda da %90 oranda ekonomi sağlıyor.

3HD ailesi olarak kaliteli ürünlerin yanı sıra satış, montaj ve teknik destek konusunda da her zaman müşteriye rehberlik yapıldığını belirten Hasan Tezay , müşteri memnuniyetinin önemine dikkat çekiyor ve “Bizim ürünlerimizle ailemize katılan her kişi artık ailemizin bir parçasıdır.” diyerek sözlerini tamamlıyor.

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24/08/2022 10:56