Tezer: Aşı ağır hastalıktan koruyor ancak başkasına bulaştırabiliyor

Özel Haber- Ziya NASIFOĞLU

Türkiye Bilim Kurulu Üyesi Prof Dr Hasan Tezer, Günaydın Haber Kıbrıs programına katıldı ve Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçinin sorularını yanıtladı.

Prof Dr Hasan Tezer, Sinovac aşısının Covid-19 güvenlik çalışmalarını tamamladığını ve etkinliği üzerinde çalışma yapıldığını belirterek, Endonezya Brezilya ve Türkiye’de araştırma yapıldığını söyledi.

Sinovac aşısının ölümlerden, ağır ve orta derecedeki hastalıklardan yüzde yüz koruduğuna dikkat çeken Tezer, “Aşı en az 7-8 ay koruyabilir. Hastalık ağır geçirilmez, hafif geçirilebilir ancak başkasına bulaştırma riski vardır. Bu nedenle kurallara uymaya devam” dedi.

“Sinovac’ın, Brezilya’da ağır hastalıktan ve ölümden koruduğu ortaya çıktı”

Hasan Tezer, Brezilya’da sağlık çalışanları üzerinde çalışıldığına işaret ederek, Sinovac aşısının koronavirüs hastalarını ölümlerden, ağır ve orta derecedeki hastalıklardan yüzde yüz koruduğunu ancak semptom göstermeyen kişilerde ise koruma oranının yüzde 50 olduğunu aktardı.

“Salgını durdurmak için aşı şart”

Salgını durdurmak için aşı şart olduğunu savunan Tezer, “Aşının etkinliğini ortaya çıkarmak için 18-59 yaş arası seçilir, ardından güvenlik verisi için yaşlıları da çalışmalara katarlar” dedi.

“Bazı hassas gruplara şimdilik önerilmiyor”

Güvenlik çalışmalarının henüz tamamlanmamasından dolayı aşının şuan doktora danışılmadan bazı hassas gruplara yapılmasının önerilmediğini anlatan Tezer, “Hamile, lohusa ve kanser hastaları gibi hassas gruplar ilk aşamada çalışmalara katılmaz” diye konuştu.

“Kanser hastaları doktoruna danışsın”

Tezer, kanser hastalarına inaktif aşının sıkıntı yaratacağını düşünmediğini ancak kemo terapi alan ve bağışıklık konusunda etkileşim yaratabileceğine işaret ederek, doktora danışarak aşı yapılabileceğini vurguladı.

“Türkiye’de rakamların gerilemesi aşı için önemli”

Türkiye’de insanların birbiriyle temasını keserek vaka sayısını azalttıklarını ve büyük şehirlerde yarı yarıya azalmalar olduğunu anlatan Tezer, “Türkiye’de gerileyen rakamlar aşılama ve kontrol açısından önemlidir” dedi.

“Türk aşısı yaza doğru kullanıma girebilir”

Türkiye’de 17 aşı çalışması olduğunu ve 3 tanesinin faz 2 çalışmalarını yaptığına dikkat çeken Tezer, “Yaza doğru aşıların kullanıma girmesi bekleniyor” diye konuştu.

“İkinci doz hastalığın durumuna göre belirleniyor”

Salgının ülkedeki durumuna göre ikinci dozun süresinin belirlendiğine işaret eden Tezer, “Hızlı bir şekilde bağışıklık kazandırılması için ikinci doz aşı yaptıktan sonra 14 gün olarak belirlenir. Türkiye’de hastalıkla ilgili yapılan araştırmalardan ve elde edilen sonuçlardan dolayı ikinci doz 28 gün olarak belirlendi” dedi.

“Aşı olanlar hafif geçirir ancak başkasına bulaştırabilir”

Tüm aşıların ne kadar korunacağının bilinmediğini ifade eden Tezer, “Aşı en az 7-8 ay koruyabilir. Hastalık ağır geçirilmez, hafif geçirilebilir ancak başkasına bulaştırma riski vardır. Maske, mesafe hijyen kurallarına devam edilmeli” diye konuştu.

“Üçüncü kez aşı olmaları incelenecek”

Tezer, Faz 3 çalışmalarının devam ettiğini, ikinci doz aşı olanların incelendikten sonra göre tekrar aşı yapılıp yapılmayacağının ortaya çıkacağını kaydetti.

“Salgın döneminde spekülasyonlara dikkat”

Amacın salgını sonlandırmak olduğunu aktaran Tezer, salgın döneminde spekülasyonlara dikkat edilmesi ve doğru bilgilere doğru insanlardan ulaşılması gerektiğini savundu.

Bu habere tepkiniz:



20/01/2021 11:47