Tezkere tartışma yarattı!

Cumhuriyet Meclisi’nde yeni hükümet döneminde Başkanlık Divanı yeniden oluşturulmasından sonra Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığı’nın gündeminde bulunan “Davalarda Zaman Aşımına İlişkin Değişiklik Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi ele alındı.

Meclis Başkanı Uluçay, söz konusu yasa önerisinin, Hukuk ve Siyasi İşler ve Dışilikiler Komitesi’nin gündeminde bulunduğunu ancak, komiteler arası değişme olduğunu söyledi.

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04/01/2021 14:01