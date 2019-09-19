TFF 1.Lig'de 5.Hafta Programı belli oldu

TFF 1. Lig'de 5. hafta mücadelesi yarın başlayacak.

TFF 1. Lig'de 5. hafta mücadelesi yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 5. haftanın programı şöyle:

20 Eylül Cuma

19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

21 Eylül Cumartesi:

14.00 Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Osmanlıspor-Altıordu (Osmanlı)

16.30 Altay-Keçiörengücü (İzmir Atatürk)

19.00 Adana Demirspor-Bursaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

22 Eylül Pazar:

14.00 Giresunspor-Fatih Karagümrük (Giresun Atatürk)

16.30 Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor (Yeni Eskişehir)

19.00 Akhisarspor-Hatayspor (Spor Toto Akhisar)

19/09/2019 11:58