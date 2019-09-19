TFF 1.Lig'de 5.Hafta Programı belli oldu
TFF 1. Lig'de 5. hafta mücadelesi yarın başlayacak.
19/09/2019
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TFF 1. Lig'de 5. hafta mücadelesi yarın başlayacak.
TFF 1. Lig'de 5. hafta mücadelesi yarın oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 5. haftanın programı şöyle:
20 Eylül Cuma
19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
21 Eylül Cumartesi:
14.00 Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Osmanlıspor-Altıordu (Osmanlı)
16.30 Altay-Keçiörengücü (İzmir Atatürk)
19.00 Adana Demirspor-Bursaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
22 Eylül Pazar:
14.00 Giresunspor-Fatih Karagümrük (Giresun Atatürk)
16.30 Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor (Yeni Eskişehir)
19.00 Akhisarspor-Hatayspor (Spor Toto Akhisar)