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TFF 2. Lig'de haftanın sonuçları

TFF 2. Lig'de 5. hafta karşılaşmaları oynandı.

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30/09/2019

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TFF 2. Lig'de haftanın sonuçları

Ligin 5. haftasında yapılan karşılaşmaların skorları şöyle:

Kırmızı Grup:

Bayburt Özel İdare-Niğde Anadolu: 2-1

Birevim Elazığspor-Bandırmaspor: 1-1

Vanspor-Piserro Kahramanmaraşspor: 1-0

Sivas Belediyespor-Uşakspor: 3-2

Etimesgut Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 3-1

Kastamonuspor 1966-Kardemir Karabükspor: 4-0

Eyüpspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1-2

Tuzlaspor-Kırşehir Belediyespor: 3-0

Sakaryaspor-Ankara Demirspor: 0-0

Beyaz Grup:

Yeni Çorumspor-Pendikspor: 0-2

Başkent Akademi-Gümüşhanespor: 3-4

Manisa Futbol Kulübü-Sarıyer: 2-0

Kırklarelispor-Hekimoğlu Trabzon: 1-1

Sancaktepe-Zonguldak Kömürspor: 0-2

İnegölspor-Hacettepe: 3-0

Amed Sportif Faaliyetler-Şanlıurfaspor: 0-0

Afjet Afyonspor-Yılport Samsunspor: 0-1

Tarsus İdmanyurdu-1922 Konyaspor: 2-1

30/09/2019 11:31

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TAGS: haber kıbrıs, tff 2.lig, 5.hafta sonuçları
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