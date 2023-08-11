TFF açıkladı: 2024-2025 sezonunda Avrupa'ya 5 takım gidecek

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2024-2025 sezonunda Avrupa'ya toplam 5 takımın gideceğini duyurdu.

TFF, 2024-25 sezonunda Avrupa kupalarına Türkiye'den 5 takımın katılacağını bildirdi.

Buna göre UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takımımız yer alacak.

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA'nın katılım listesine ilişkin sirküleri uyarınca, 2024-2025 Sezonunda Ülkemiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 takım ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 takım olmak üzere toplam 5 takım ile temsil edilecektir.

Trendyol Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 12. Maddesi uyarınca bu konu hakkında kulüplere gönderilen bilgilendirme yazısı, UEFA Kupalarına katılım tablosu ve katılım prosedürleri aşağıda yer almaktadır." ifadeleri kullanıldı.