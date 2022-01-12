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TFF Başakşehir-Konyaspor maçının ertelendiğini duyurdu.

TFF, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Başakşehir-Konyaspor maçının ertelendiğini duyurdu..

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12/01/2022

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TFF Başakşehir-Konyaspor maçının ertelendiğini duyurdu.

TFF, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Başakşehir-Konyaspor maçının ertelendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig'de 15.01.2022 Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri yer aldı.

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12/01/2022 14:31
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