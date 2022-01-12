TFF Başakşehir-Konyaspor maçının ertelendiğini duyurdu.
TFF, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Başakşehir-Konyaspor maçının ertelendiğini duyurdu..
12/01/2022
TFF, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Başakşehir-Konyaspor maçının ertelendiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig'de 15.01.2022 Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri yer aldı.
.