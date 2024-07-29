TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan VAR uyarısı: İnsani hatanın olmaması lazım

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 27 Temmuz'da başlayan ancak resmi açılışının bugün federasyonun Riva'daki tesislerinde yapılan seminere, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Futbol Federasyonu MHK Başkanı Abdullah Özsusuzoğlu, Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Celal Demirtürk ile hakemler katıldı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, burada yaptığı konuşmada Türk hakemlerine güvendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"600 yıl dünyayı yönetmiş bir milletin evlatlarıyız, kendi evlatlarımıza güvenemeyip, yabancı hakem getirdik bu ülkeye. Bu durum sadece size olan hakaret değil, bütün Türk milletine olan hakaretti. Yapanları kınıyorum. Tek istediğimiz bir şey var, adil ve adaletli olmak. Biz, sizlerin arkasında dağ gibi duracağız. Size yapılan hakaret, bu ailenin tüm üyelerine, yönetici arkadaşlarıma, bana da yapılmış kabul edeceğim. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Biz bir duruş sergileyeceğiz. Biz, size bu ortamı sağlayacağız, sizin yükünüzü alacağız. Bizler dağ gibi sizlerin arkanızdayız."

Hakemlerden adil olmalarını isteyen Hacıosmanoğlu, "Siz adaletli yönetiminizi gösterin, art niyetli insanlar eğer bunlara tenezzül ediyorsa, onlarla uğraşmak da bizim görevimiz. Tamamen şahsım ve yönetim olarak bu sorumluluğu üzerimize alıyoruz. Hepimiz insanız, hata yapıyoruz. Sahadaki arkadaşlarımızın insani hata yapma opsiyonu var ama VAR'daki arkadaşlarımızın çok daha dikkatli olması lazım. Çünkü sahada anlık karar veriyorsunuz, kaçırabilirsiniz, insanın doğasında olan şeyler. Ama VAR'da defalarca seyredip de insani hatanın olmaması lazım. Biz önce adaleti sağlayacağız. Adaleti sağladığımız zaman da Türk futbolunun marka değeri otomatikman yukarı çıkacak. Sadece Süper Lig takımlarından bahsetmiyorum, biz amatör liglerden başlayacağız bu adaleti sağlamaya." değerlendirmesinde bulundu.

Hacıosmanoğlu, hakem ücretlerine de yüzde 50 artış olarak planlanan iyileştirmeyi yüzde 75'e çıkardıklarını da ifade etti.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da yeni sezonun tüm hakemlere hayırlı olmasını dileyerek, şunları belirtti:

"Sezonu hakkaniyetli bir şekilde tamamlayacağız ve kamuoyunun beklentilerini göz önünde bulundurarak hakemlerin daha az konuşulduğu bir ortam sağlamayı hedefliyoruz. Hakemler olarak hatalarımızın insani olduğunu kanıtlamamız ve güven eksikliğini gidermemiz gerekiyor. Eğitim ve teknoloji odaklı çalışacağız, performans değerlendirmelerinde teknolojiyi kullanacağız. Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizi açıklayacağız ve disiplinli bir şekilde hareket edeceğiz. Şeffaf olmaya ve hesap vermeye hazır olacağız."