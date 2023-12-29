TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı! Ambulans çağırıldı

Suudi Arabistan'da yaşanan Atatürk krizi ve Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının iptal edilmesinin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı.

ads ads ads ads
29/12/2023

ads
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı! Ambulans çağırıldı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta oynanması planlanan Süper Kupa finali, Suudi yetkililerin Mustafa Kemal Atatürk pankartları ve tişörtlerine onay verilmemesi üzerine iptal edildi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan'da kaldığı otelde fenalaştı. Otele ambulans ve doktorların geldiği ve doktorların odaya çıktığı kaydedildi.

Büyükekşi istifa etti

Öte yandan Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre Suudi Arabistan'da yaşananların ardından gözlerin çevrildiği Mehmet Büyükekşi'nin istifa ettiği bilgisi verildi.

29/12/2023 23:09
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: TFF, Mehmet Büyükekşi, spor
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.