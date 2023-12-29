TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı! Ambulans çağırıldı
Suudi Arabistan'da yaşanan Atatürk krizi ve Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının iptal edilmesinin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı.
29/12/2023
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta oynanması planlanan Süper Kupa finali, Suudi yetkililerin Mustafa Kemal Atatürk pankartları ve tişörtlerine onay verilmemesi üzerine iptal edildi.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan'da kaldığı otelde fenalaştı. Otele ambulans ve doktorların geldiği ve doktorların odaya çıktığı kaydedildi.
Büyükekşi istifa etti
Öte yandan Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre Suudi Arabistan'da yaşananların ardından gözlerin çevrildiği Mehmet Büyükekşi'nin istifa ettiği bilgisi verildi.