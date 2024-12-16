TFF duyurdu: Köklü kulübe 6 puan silme cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA Disiplin Komitesi tarafından 3. lig takımlarından Denizlispor'a 6 puan silme cezası verildiğini duyurdu.

FIFA Disiplin Komitesi, TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor'a 6 Puan Silme Cezası verdi.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Denizlispor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

DENİZLİSPOR 3. LİG'DE KÜME DÜŞME HATTINDA

Denizlispor, 15 haftası geride kalan 3. Lig 4. grupta 2 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi alarak 10 puan topladı ve 14. sırada kendine yer buldu.

1. LİG'DE 2 ŞAMPİYONLUK

Denizlispor, TFF 1. Lig'de 1982-1983 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk yaşamıştı.