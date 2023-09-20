TFF resmen açıkladı, A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi!

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını açıkladı.

A Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu, Riva'da gerçekleştirilen toplantının ardından Alman teknik direktörle yolların ayrıldığını duyurdu.

İşte TFF'nin açıklaması;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır.

Sayın Stefan Kuntz'a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.

Türkiye Futbol Federasyonu

OYUNCULARI ELEŞTİRMİŞTİ

Stefan Kuntz, Japonya maçı sonrası yaptığı açıklamada oyuncuları eleştirmişti.

"Kulakları tıkamaktansa, gözleri açmak önemli. Oyuncular, yüzde 100’ünü verecek seviyeye gelmeli. Yüzde 100’lerini vermiyorsa, bu canımı acıtıyor. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil"

Milli Takım'daki gidişata rağmen teknik adamın arkasında duran TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetimi, Alman hocanın futbolcuları eleştiren açıklamasının ardından bakış açısını değiştirmişti.

KUNTZ'UN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Eylül 2019'da Milli Takım'da göreve başlayan Stefan Kuntz, takımın başında çıktığı 20 maçta 1.95 puan ortalaması tutturdu. Milliler bu 20 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

EURO 2024 ELEMELERİ PUAN DURUMU

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda oynadığı 5 maç sonunda 10 puanla aynı puandaki Hırvatistan'ın gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Takımımız kalan maçlarda Hırvatistan, Letonya ve Galler ile karşılaşacak.