TFF, Rezerv Lig'in kaldırıldığını duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kulüpler Birliği Vakfının talebi doğrultusunda Rezerv Lig'in kaldırıldığını duyurdu.

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02/09/2022
AA

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TFF, Rezerv Lig'in kaldırıldığını duyurdu

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliğinin kamuoyu önünde yaptığı talep değerlendirilerek, Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verilmiştir. Kulüplerimizin talebi doğrultusunda 19 Yaş Altı Gelişim Ligi ile ilgili yapılacak düzenlemeler önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, TFF internet sitesinde yer alan futbolcu, teknik adam, sağlık ekibi çalışanı, hakem, temsilci, gözlemci, futbolcu menajerlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı "Bilgi Bankası"nın tekrar erişime açılması kararının alındığı da belirtildi.

02/09/2022 10:05
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TAGS: spor, futbol
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