TFF Süper Kupa Galatasaray'ın

Galatasaray, Akhisarspor'u 1-0 yenerek TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Galatasaray ile Akhisarspor, yeni sezon öncesi TFF Süper Kupa maçında Ankara'da karşı karşıya gelDİ.

Sarı-kırmzılılar, Belhanda'nın 39. dakikada attığı golle Akhisarspor'u 1-0 yenerek kupayı müzesine götüren taraf oldu.

İki takım arasında geçen yıl oynanan Süper Kupa maçını penaltı atışları sonucunda kazanan Akhisarspor, kupanın sahibi olmuştu.

Bu yıl 13. kez düzenlenen kupayı Galatasaray 6 kez kazanırken, Fenerbahçe 3, Beşiktaş, Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez müzesine götürdü.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü, Cocalic, Alperen Babacan, Kader Keleş, Burhan Eşer (Dk. 64 Onur Ayık), Bjarnason, Aykut Çeviker (Dk. 81 Eray Ataseven) , Rotman, Erhan Çelenk (Dk. 70 Bertuğ Bayar), Vrsajevic

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcos, Nagatomo, Jimmy Durmaz (Dk. 81 Feghouli), Seri, Selçuk İnan, Adem Büyük (Dk. 72 Emre Mor), Belhanda (Dk. 90+1 Donk), Babel

Gol: Dk. 39 Belhanda (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 33 Bjarnason, Dk. 56 Tolga Ünlü, Dk. 80 Bertuğ Bayar (Akhisarspor), Dk. 66 Belhanda, Dk. 66 Mariona (Galatasaray)

Kaynak: TRT SPOR